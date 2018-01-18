В российских судах появятся государственные примирители

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В российских судах могут появиться мирные способы решения спора с участием судебного примирителя. Он должен помочь сторонам найти компромисс.

Российский Верховный суд предложил ввести новый, мирный способ решения спора с участием судебного примирителя, который должен помочь сторонам найти компромисс, пишет газета "Известия".

В случае, если дело решится миром, часть госпошлины стороны получат назад. Примирительные процедуры будут возможны по любым делам, кроме уголовных и об административных правонарушениях, в том числе и в спорах с государством.

Новая мера предложена в дополнение к медиации (разрешение конфликта с помощью посредника). Примирительную процедуру можно будет провести на любой стадии процесса по предложению сторон или суда.

За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будет возвращаться 70% от уплаченной госпошлины. А на этапе апелляционного разбирательства — половина суммы, кассационного обжалования — 30%.