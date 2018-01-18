Госавтоинспекция может заменить экзаменационные билеты
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В Госавтоинспекцию передан проект поправок, разработанный Межрегиональной ассоциацией автошкол совместно с НИИ Минздрава России. Он касается замены 14 экзаменационных билетов для водителей. Вопросы касаются медпомощи.
В России могут изменить 14 экзаменационных билетов для водителей, пишет газета "Известия".
Темы коснутся вопросов по оказанию первой помощи, в ответах на которые были обнаружены ошибки.
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) совместно с НИИ Минздрава России разработала проект поправок, который был передан в Госавтоинспекцию.
В частности, изменения были предложены к ответам на ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца, а также об оказании помощи при открытом переломе конечности.
Также специалисты предлагают отказаться от рекомендации извлекать из машины пострадавшего, если у него не прощупывается пульс.