Пожар на "Садоводе" потушен

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Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушен. Пострадавших нет, превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе также нет. Ранее стало известно, что на рынке горел один из павильонов на площади 300 квадратных метров, были эвакуированы 40 человек.

Пожар на рынке "Садовод" в Москве ликвидирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС по столице.

"Принятыми мерами в 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту – ликвидирован", - уточнили в ведомстве.

Очевидцы сообщали о густом черном дыме, в МЧС объяснили это большим количеством синтетических материалов в павильоне. Превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе зафиксировано не было.

В тушении огня принимали участие более ста пожарных и 30 единиц техники.

Накануне загорелся один из павильонов на рынке "Садовод", огонь охватил порядка 300 квадратных метров. С территории рынка были эвакуированы около 40 человек.

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