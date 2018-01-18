09:04, 18 января 2018

Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН против КНДР

Теги:  Политика  оон  сша  кндр  санкции  россия  госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи. По его словам, российская сторона выполняет не все ограничения в отношении КНДР, а выполнение некоторых срывает. Тиллерсон отметил, что в первую очередь это касается ограничений на поставки нефти.

Россия выполняет не все санкции в отношении КНДР, а выполнение некоторых срывает. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Для нас очевидно, что они выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - передает его слова "Интерфакс"

По словам Тиллерсона, в первую очередь это касается ограничений на поставки нефти, а также, "потенциально, некоторых других сфер", однако госсекретарь не конкретизировал, каких именно. 

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