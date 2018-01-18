Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН против КНДР
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи. По его словам, российская сторона выполняет не все ограничения в отношении КНДР, а выполнение некоторых срывает. Тиллерсон отметил, что в первую очередь это касается ограничений на поставки нефти.
Россия выполняет не все санкции в отношении КНДР, а выполнение некоторых срывает. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Для нас очевидно, что они выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - передает его слова "Интерфакс".
По словам Тиллерсона, в первую очередь это касается ограничений на поставки нефти, а также, "потенциально, некоторых других сфер", однако госсекретарь не конкретизировал, каких именно.
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