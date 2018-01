Трамп назвал победителей своей премии Fake News

Американский президент Дональд Трамп объявил победителей премии ложный новостей в СМИ, передает "Газета.Ru".

На первом месте оказался журналист The New York Times Пол Кругман, который в ночь президентских выборов 9 ноября 2016 года заявил, что рынки не переживут избрания Трампа.

Второе место присудили ведущему ABC Брайану Россу, который в прямом эфире заявил, что Трамп Трамп в ходе предвыборной кампании дал указание экс-советнику по нацбезопасности Майклу Флинну "связаться с русскими".

Третье место занял репортаж CNN о том, что будто сайт WikiLeaks предложил зятю президента Джареду Кушнеру изучить оказавшиеся в его распоряжении документы Нацкомитета Демократической партии еще до их публикации.

Четвертое место за "фейковые новости" досталось журналу Time за репортаж о том, что Трамп якобы распорядился убрать из Овального кабинета в Белом доме бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

Репортеру Washington Post Дейву Уигелу Трамп присудил пятое место. Уигел опубликовал в своем Twitter фотографию пустого стадиона перед выступлением Трампа, сопроводив ее подписью "полон под завязку". Позже выяснилось, что фото было сделано задолго до начала мероприятия.

Также наград удостоились сюжеты о том, как Трамп перекормил рыб во время визита Японии (CNN), о "российских связях" экс-директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи (СNN), о том, как жена лидера Польши отказалась пожимать американскому президенту руку (Newsweek).

Помимо этого, в списке фигурирует сюжет CNN о том, что уволенный президентом директор ФБР Джеймс Коми никогда не говорил Трампу, что тот не находится под расследованием по "российскому делу" и репортаж New York Times о том, что Белый дом удалил с правительственного сайта исследование об изменении климата.

На одиннадцатое место Трамп поставил сразу все репортажи о его "сговоре с Россией".

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD