В Таиланде грабители отобрали у россиян биткоины

Теги: В мире ограбление таиланд россияне

В Таиланде грабители заставили россиян перевести им 100 тысяч долларов в биткоинах. Инцидент произошел в ночь на вторник на острове Пхукет, однако в полицию потерпевшие обратились в четверг утром. По их словам, грабители также были из России. Помимо биткоинов у россиян отобрали три ноутбука, смартфон и паспорта.

В Таиланде грабители отобрали у россиян 100 тысяч долларов в биткоинах. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на острове Пхукет в ночь на вторник, однако в полицию россияне обратились только в четверг утром. Грабители проникли в дом потерпевших и заставили их перевести им 100 тысяч долларов в биткоинах. Их удерживали несколько часов и угрожали расправой. Как заявили потерпевшие, грабители также были из России. Помимо биткоинов были украдены три ноутбука, смартфон и паспорта.

Полиция уже зафиксировала сигнал с украденного смартфона. По данным правоохранительных органов, аппарат находится за пределами страны - в соседней Малайзии.