Более 50 человек сгорели в автобусе в Казахстане

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Не менее 52 человек погибли в результате возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана на автодороге "Самара-Шымкент". Среди жертв были граждане Узбекистана. Всего в автобусе находились 55 пассажиров и два водителя. Выжить удалось только пятерым.

В Актюбинской области Казахстана 52 человека погибли в результате пожара в автобусе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС страны Руслана Иманкулова.

Трагедия произошла в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 километре автодороги "Самара-Шымкент", в 10 километрах от поселка Калыбай. Возгорание пассажирского автобуса марки "Икарус" произошло во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Их гражданство устанавливается. Известно о том, что среди жертв - граждане Узбекистана.

Выбраться удалось только пятерым пассажирам.