Очевидцы рассказали о спасении детей при пожаре в доме в Москве

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Настоящая спасательная операция развернулась накануне на востоке Москвы. В одной из квартир пятиэтажного дома вспыхнул пожар. В огненной ловушке оказались трое детей. На их крики сбежались соседи и десятки проходящих мимо людей.

На снегу ещё свежи следы того страшного вечера. Обугленные детские книги и клоки одежды на ветках. Здесь развернулась настоящая борьба за детские жизни. Когда в квартире на четвёртом этаже вспыхнул пожар, трое маленьких девочек оказались заблокированными в помещении: уходя, мама заперла дверь на ключ. В отчаянии дети выбежали на балкон. Крики о помощи услышали соседи. Именно их оперативность и спасла девочек, передает "ТВ Центр".

"Несколько мужчин сразу спустились к деткам на четвертый этаж. Двое держали третьего, спустили его на 4-ый этаж, выбросили одеяло с балконов, собрались люди под балконом, держали одеяла, а тот, который с пятого этажа, этих деток пересадил за парапет и аккуратненько опускал", - рассказал очевидец происшествия.

Все происходящее тем вечером во дворе горящего дома на Свободном проспекте напоминало спецоперацию. Люди действовали слаженно и оперативно. Прибывшим на место пожарным оставалось потушить пламя. Отвагу проявили и сами дети.

Им не только повезло с соседями, но еще и посчастливилось родиться в "рубашке". Сегодня состояние детей не вызывает опасения. Несмотря на то, что одна девочка при эвакуации получила травму головы. Вертолетом санавиации ее экстренно эвакуировали. Две остальные сестры - шести и девяти лет - с отравлением угарным газом сейчас находятся в реанимационном отделении токсикологии Филатовской больницы. При этом после прыжков с четвертого этажа ни у одной из девочек нет каких-либо переломов.

Впереди у трех сестер не только лечение, но и курс восстановления после пережитого шока.

Елена Сахно, Кирилл Леглер, Илья Ушаков, "ТВ Центр".