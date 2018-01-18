Трамп назвал самые лживые СМИ

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Целый ряд американских телеканалов и изданий удостоились премии Дональда Трампа в области лживых СМИ. Лауреатами стали те, кто не поддерживал президента США в предвыборной гонке, а также телеканалы, публикующие сообщения о российском следе в его избирательной кампании.

Президент Трамп перешёл в наступление на так называемые "фейковые новости". И опубликовал анонсированный накануне его пресс-службой список самых нечестных средств массовой информации. Президент оформил это в стиле в церемонии вручения "Оскара", передает "ТВ Центр".

В сообщении стоит ссылка на сайт Республиканской партии, где этот список обнародован. Правда, в первые часы после публикации ссылка эта не открывалась. Видимо, из-за того, что слишком много пользователей бросились на сайт, чтобы узнать подробности. В "рейтинг Трампа" попали практически все ведущие американские медиа. Всего - 11 позиций. Лидером стала так нелюбимая президентом телекомпания CNN - 4 номинации.

Рейтинг составлен по конкретным публикациям, которые оказались неправдой. Так, на первом месте - растиражированное противниками Трампа мнение Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, опубликованное в ночь перед выборами, о том, что мировая экономика обрушатся, если победит Дональд Трамп. Далее следуют репортажи ведущих медиа. Таких, как телекомпании ABC и FOX News.

11-м пунктом в этом списке президент обозначил тему, которую так активно уже больше года раскручивает практически весь вашингтонский истэблишмент. "И последнее, но не по важности: "РОССИЙСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО". Это вмешательство, возможно, самая большая ложь, которую навязывают американскому народу. НЕТ НИКАКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА!" – отметил президент США.

Расследование мифических связей команды Трампа с Россией длится уже почти год. Влиятельные противники президента в Вашингтоне подключили к нему самые высокие инстанции. Расследование параллельно ведут два комитета в Конгрессе США, отдельные полномочия даны специальному прокурору Роберту Мюллеру. Однако год разбирательства привёл к тому, что ни одного доказательства все этой "королевской рати" найти не удалось до сих пор. Несмотря на то, что уголовные дела открыты против нескольких бывших членов ближнего окружения Трампа - Майкла Флинна, Пола Манафорта - следствие пока установило лишь их сомнительные связи с Турцией или Украиной. Но никак не с Москвой.

Сам президент вступил в открытую борьбу с "фейковыми новостями" практически со своего первого дня в Овальном кабинете. От мощного напора оппозиционных его администрации СМИ он отбивается каждый день. Но при этом отмечает, что честная журналистика тоже есть.

Война Трампа с конгломератом ведущих средств массовой информации будет продолжаться, видимо, до его последнего дня на посту президента. В самые напряжённые моменты этого противостояния президент даже намекал на то, что некоторые особенно бесчестные медиа могут лишиться аккредитации. Но пока на пресс-конференции в Белый дом доступ никому не закрыли. Американская медиа-машина - это очень грозный соперник. И Трампу приходится с этим считаться.

Сергей Псурцев, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".