Передача Украине американских комплексов "Джавелин" займет полгода

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Власти США за свои счет поставят на Украину партию противотанковых комплексов "Джавелин". Петр Порошенко и его команда преподносят эту новость как свою огромную победу и уже планируют использовать иностранное вооружение в Донбассе.

Средства радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы и противотанковые пусковые установки. Причем, все это не советского производства, а новое - собственных разработок, более чем на 21 миллиард гривен. На заседании Совета национальной безопасности и обороны перспективы на текущий год президент Порошенко нарисовал радужные, передает "ТВ Центр". Но, в конце концов, невольно признал: надеется Киев все-таки на Запад.

"В результате кропотливой работы нашей команды у нас сегодня хорошая новость - противотанковые комплексы "Джавелин" нас будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - заявил Порошенко.

35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет к ним - всего на сумму 47 миллионов долларов. Порошенко говорит о кропотливой работе своей команды. И в общем-то не грешит против истины. Ездил в Вашингтон сам, засылал переговорщиков. Все - с целью убедить Штаты в необходимости поставок вооружений. Иначе с агрессором Россией никак не справиться. Понимание практически сразу украинские власти нашли в Конгрессе. Президент Трамп долго колебался, но в конце декабря поставку комплексов "Джавелин" все-таки одобрил. В Киеве это восприняли как победу. Но эксперты призывают воздержаться от эйфории.

"Для нас с военной точки зрения это, безусловно, не решение вопроса. Но мы почему-то придаем тактическому моменту стратегическое значение. Тогда как у нас, например, огромные проблемы с противовоздушной обороной", - отметил руководитель комитета по разведке при президенте Украины Игорь Смешко.

Проблемы в украинской армии вообще много с чем. Например, с хранением оружия и боеприпасов. Счет инцидентов на складах и арсеналах идет уже на десятки. Взрывы, пожары и торговля вооружениями стали едва ли не нормой. Все это не может не беспокоить поставщиков. К тому же, украинских военнослужащих надо научить пользоваться техникой, которую они до этого никогда не видели. Поэтому в Донбассе на предстоящие возможные поставки смотрят спокойно.

"Джавелин" рассчитан на уничтожение бронетехники противника, или нашей бронетехники. А если ее там нет, что он изменит? По чему они будут стрелять? По воробьям? Ну, пусть поставляют. Пусть еще научатся потом из них стрелять", - сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Отбирать кандидатов для комплекса "Джавелин" начали на этой неделе на базе Национальной академии сухопутных войск. На первом этапе они пройдут курс английского языка, а изучать сам комплекс отправятся за границу. На Украине кадров для этого нет. А газета WSJ сообщает, что храниться "Джавелины" будут вдали от позиций ВСУ в Донбассе - в пунктах дислокации американского военного персонала. Таким образом, еще до начала поставок Украине дают понять, что рассматривают ее едва ли не как известное животное с гранатой в руках. Но вопрос, зачем тогда вообще принимать решения о подобной помощи, остается без ответа.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".