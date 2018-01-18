Житель Волгограда задержан за снос чужого дома

Теги: волгоград дом Происшествие

В Волгограде появились подробности тайного исчезновения частного дома. Больше месяца назад в полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестные снесли жильё, пока она была в отъезде. У следствия было несколько версий случившегося, но в итоге задержан местный предприниматель.

К задержанию мужчина был словно заранее готов. Уже в полиции 30-летний Дмитрий сразу сознается в содеянном, сообщает "ТВ Центр".

Для реализации незаконного "бизнес-плана" месяц назад Дмитрий – к слову, ранее судимый – несколько дней следил за частным домом на Одесской улице. Заметив, что хозяев внутри нет, вызвал экскаватор и за 4 тысячи рублей вознаграждения попросил снести постройку. Водитель ничего криминального в заказе не усмотрел.

"Объяснил, когда подъехали, что надо разрушить дом. Вы знали, что в этом доме? Я не знал. Но по факту видно было, что там никто не проживал, потому что там все коммуникации были отключены. Дом был разбитый в плохом состоянии", - рассказал водитель.

Работа заняла час-полтора. Сразу после сноса злоумышленники скрылись, не взяв ни кирпич, ни металл. Руины вскоре обступили соседи. Они же и позвонили владельцам дома, гостившим в этот момент у родственников. Так супруги Скворцовы, воспитывающие ребенка-инвалида, узнали, о том, что осталась без крыши над головой.

На этом участке вместе со Скворцовыми была прописана еще одна семья, жившая в смежном строении. Но, как рассказывает потерпевшая, незадолго до происшествия вторые хозяева взяли в ипотеку квартиру в новостройке. Людмила отказывается верить в совпадения, указывая на то, в какой близости от снесенного дома возводится многоэтажка. Представители компании-застройщика все обвинения в свой адрес опровергали. Пока сотрудники полиции и прокуратуры не завершили проверку, не был ли земельный участок в сфере интересов строительного бизнеса.

"В настоящее время полицейские продолжают расследование уголовного дела, назначены экспертизы и исследования по установлению причиненного ущерба. Экскаватор, принадлежащий наемному рабочему, арестован и помещен на специализированную стоянку", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Так или иначе, подозреваемый Дмитрий всю вину принимает на себя. Сразу после происшествия власти Волгограда заявили о готовности выделить потерпевшим временное жилье из резервного фонда. Однако семья Скворцовых предпочла остановиться у родственников.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".