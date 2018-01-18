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В аэропорту "Внуково" этим утром приземлился российский чартер, который более суток не мог покинуть мексиканский курорт Канкун. На борту самолёта находились 500 наших соотечественников.

Самолет с российскими туристами прилетел в Москву из мексиканского Канкуна. Туристы провели в салоне около восьми часов, после чего им сообщили, что рейс откладывается на неопределённый срок. Некоторых разместили в гостиницы, другим пришлось оплачивать отель самостоятельно. Как заявили представители российского посольства в Мексике, задержка произошла из-за долгов авиаперевозчика перед аэропортом Канкуна.

Авиакомпания назвала другую причину. Разрешение на вылет якобы не дала миграционная служба Мексики из-за граждан Армении, которых хотели депортировать этим рейсом.