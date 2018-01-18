В США помощник шерифа застрелил подростка во время суда

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В Огайо зампрокурора застрелил подростка во время судебного слушания. Сообщается, что 16-летний обвиняемый и его семья накинулись на шерифа и начали его избивать. В ответ правоохранитель выстрелил в юношу, который от полученного ранения скончался в больнице.

В американском штате Огайо заместитель шерифа застрелил подростка в суде, где слушалось его дело об угрозах применения оружия, сообщает ТАСС.

Во время судебного заседания 16-летний Джозеф Хейнс и его семья сбили с ног зампрокурора и начали его избивать. В ответ правоохранитель выстрелил в подростка. Пострадавшего госпитализировали, но спасти жизнь ему не смоли. О причинах потасовки не сообщается.

Также известно о двух пострадавших помощниках шерифа. Их доставили в больницу с травмами.

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