Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах

Теги: Политика путин песков интервью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, чего глава государства не любит больше всего. По его словам, Владимир Путин не терпит лжи и некомпетентности.

Больше всего Владимир Путин не любит ложь и некомпетентность. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Лжи и некомпетентности", - ответил он на соответствующий вопрос в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

Песков также заявил, что в окружении президента он не причисляет себя ни к силовикам, ни к либералам. По его словам, он является государственным служащим.