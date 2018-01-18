Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, чего глава государства не любит больше всего. По его словам, Владимир Путин не терпит лжи и некомпетентности.
Больше всего Владимир Путин не любит ложь и некомпетентность. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Лжи и некомпетентности", - ответил он на соответствующий вопрос в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".
Песков также заявил, что в окружении президента он не причисляет себя ни к силовикам, ни к либералам. По его словам, он является государственным служащим.