В Сети появилось видео с места возгорания автобуса в Казахстане

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Департамент по ЧС Актюбинской области Казахстана сообщил, что причиной пожара в автобусе, жертвами которого стали 52 человека, по предварительным данным, стала неисправность машины. По данным ведомства, автобус был перегружен. Тем временем в интернете появилось видео с места происшествия.

В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в пассажирском автобусе. ЧП произошло на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области. По данным местных властей, в салоне находились два водителя и 55 пассажиров. Спасти удалось только пять человек, их доставили в ближайшую больницу, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, большинство погибших - граждане Узбекистана. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняет полиция. По некоторым данным, виновато замыкание проводки. На месте развёрнут оперативный штаб.