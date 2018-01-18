Россия дала в долг США более 105 миллиардов долларов

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​В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в гособлигации США по сравнению с октябрем того же года. Они увеличены на 700 миллионов долларов – до 105,7 миллиона. Сейчас Россия занимает 15-е место в списке держателей долга США.

В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в гособлигации США на 700 миллионов долларов. Таким образом, они доросли до 105,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах Минфина США.

Российский портфель казначейских облигаций США продолжает расти. В частности, в сентябре он составлял 103,9 миллиарда долларов. Уже в октябре он увеличился до 105 миллиардов долларов.

Кроме того, по сравнению с ноябрем 2016 года Россия увеличила портфель американских казначейских облигаций на 19,1 миллиарда долларов.

Сейчас Россия занимает 15-е место в списке держателей долга США. Лидером продолжает быть Китай, который одолжил США 1,18 триллиона долларов.