Возгорание мусора стало причиной пожара на "Садоводе"

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Причиной крупного пожара на рынке "Садовод" в Москве стало возгорание строительного мусора в месте, где проводились ремонтные работы. В ближайшее время будет оценен ущерб от пожара.

Причиной пожара на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы стало возгорание строительного мусора, сообщает РИА Новости.

Очаг пожара находился в зоне проведения ремонтных работ. В пресс-службе рынка сообщили, что в ближайшее время будет оценен ущерб от пожара.

Вечером 17 января на "Садоводе" загорелся павильон, огонь охватил порядка 300 квадратных метров. К четырем часам утра возгорание было полностью потушено. С огнем боролись более ста пожарных и 30 единиц техники.

ЧП произошло уже после закрытия рынка, были эвакуированы только 40 человек. Погибших и пострадавших нет.

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