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После инцидента в пермской школе возбуждено второе уголовное дело. По словам старшего помощника прокурора Мотовилихинского района города Алексея Пономарева, дело возбуждено по статье о халатности.

После инцидента в пермской школе возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Мотовилихинского района Перми Алексея Пономарева.

"Дело возбуждено по статье 293 УК России "Халатность", - сказал он.

Драка с применением ножей в школе №127 Перми произошла 15 января. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Двух подростков – зачинщиков конфликта – арестовали на два месяца.