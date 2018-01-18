Россия не согласна с обвинениями США в срыве санкций против КНДР

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МИД России считает обвинения в невыполнении санкций в отношении КНДР необоснованными. Ранее в Вашингтоне заявили, что Москва срывает санкции, наложенные ООН на КНДР и "совсем не помогает" в разрешении северокорейского кризиса.

Россия не согласна с обвинениями США в срыве санкций против Северной Кореи, об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД Игорь Моргулов.

Он отметил, что Москва выполняет все обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, а соответствующие санкционные комитеты не предъявляют никаких претензий.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Москва срывает санкции, наложенные ООН на КНДР, и "совсем не помогает" в разрешении северокорейского кризиса.

"Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей. И те вещи, с которыми нам помогает Китай, Россия сводит на нет. Другими словами, Россия уравнивает то, что делает Китай", - рассказал президент США Дональд Трамп.

В свою очередь госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, российская сторона выполняет не все ограничения в отношении КНДР, а выполнение некоторых срывает. По его словам, в первую очередь это касается ограничений на поставки нефти.

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