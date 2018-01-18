Голосование по благоустройству столичных дворов началось на портале "Активный гражданин"

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Какими будут московские дворы и где гулять с собаками, москвичи решат сами в рамках голосования, которое стартовало в четверг на сайте "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей страничке в Twitter.

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по благоустройству московских дворов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр написал: "Весной начнётся новый этап благоустройства дворов, а сегодня мы запускаем голосование. Надо решить: что будет на детских и спортивных площадках, где выгуливать питомцев".