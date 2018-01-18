Московские врачи вернули зрение 6-месячной девочке из Сирии

Теги: Общество сирия дети врач

Врачи спасли жизнь Марии, маленькой девочке из Сирии. Ребёнок страдал редким онкологическим заболеванием глаз, и в Москву его доставили уже в крайне тяжёлом состоянии. После тщательного обследования и сложнейшей операции девочке удалось вернуть возможность видеть. А ещё навсегда забыть о страшном диагнозе. Скоро она вернётся домой.

За год, проведённый в России, маленькая Мария не только заметно подросла, но и полностью поправилась. Здоровый ребенок охотно раздаёт окружающим воздушные поцелуи, радуется жизни и смотрит на мир широко раскрытыми глазами. И мало, кто догадывается, что сейчас вместо левого глаза у девочки - протез. Сетчатка была поражена злокачественной опухолью. Российские врачи сделали все возможное, чтобы не только победить страшную болезнь, но и сохранить ребенку зрение.

За помощью к российским военным обратился отец девочки - офицер сирийской армии. В Москву маленькую Марию почти два года назад перевозили самолетом российской военно-транспортной авиации и в сопровождении родной тети доставили в НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. Историю заболевания шестимесячного ребенка врачам пришлось восстанавливать практически по крупицам. После чего были многочисленные обследования, сложнейшая операция и несколько курсов химиотерапии.

"Здесь довольно запущенная ситуация была. Двусторонняя ринобластома. Один глазик пришлось на первом этапе сразу убрать, потому что он был незрячий, не видящий и шла прогрессия заболевания, поэтому надо было остановить это таким образом, а дальше второй глаз, мы проводили органосохраняющее лечение. Она вполне достаточно хорошо видит этим глазом и там положительная динамика", - рассказал врач Владимир Поляков.

На этапе такой "положительной" динамики ребенок наконец-то возвращается домой. Сейчас Мария даже не осознает, что видит мир одним глазом, а с возрастом она и вовсе научится воспринимать это как норму. Своего врача родители маленькой пациентки уже прозвали "большим братом", и такие названые родственники среди российских медиков появились у многих сирийских семей.

"Невозможно сосчитать скольким детям, скольким людям помогла Россия, и мы бы хотели поблагодарить врачей за это. Недавно мы были в больнице, которая занимается протезами и так же они приняли сирийских детей. Хочу поблагодарить за всю помощь, которую нам оказывает Россия", - сказала супруга посла Сирийской республики в России Риада Хатада.

Со своими врачами маленькая Мария пока прощается всего на три месяца. Ей еще не раз предстоит обследование в российском онкоцентре, чтобы навсегда забыть про страшный диагноз.

Елена Сахно, Роман Лагунов, "ТВ Центр".