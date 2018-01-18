Вячеслав Кантор стал почетным членом Академии художеств

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Предпринимателю и филантропу Вячеславу Кантору вручили мантию почетного члена Российской Академии художеств. Церемония прошла в музее имени Пушкина, где сейчас открыта выставка художника Хаима Сутина, в организации которой участвовал меценат.

Мантия, диплом и академическая шапочка. Традиционные регалии почетного члена Академии художеств Зураб Церетели вручил предпринимателю и филантропу Вячеславу Кантору, передает "ТВ Центр".

Церемония прошла в музее имени Пушкина. Там сейчас проходит выставка работ Хаима Сутина - французского художника русского происхождения, творившего в первой половине прошлого века. Посетители могут увидеть восемь полотен живописца из основанного Вячеславом Кантором Музея искусства авангарда.

Предприниматель вот уже 25 лет собирает коллекцию произведений выдающихся художников XX века и предоставляет эти работы для музейных экспозиций. Во многом благодаря Кантору творчество Сутина стало доступно столичным зрителям.

"Этот художник действительно является образцом самодисциплины. Мало кто из художников мог неделями ловить ветер, чтобы показать, как под ветром гнутся не только деревья и люди. Здания гнутся под ветром. Вот это меня очень привлекает в нем - его невероятный перфекционизм", - рассказал Вячеслав Кантор.

Экспозиция работ Сутина открыта до 21 января. Ее уже посетили тысячи поклонников искусства. Яркие краски, похожие на карикатуры портреты и словно отраженные в кривом зеркале пейзажи. Экспрессивные картины французского художника русского происхождения знатоки искусства называют уникальными. Он вдохновлялся классиками и подражал современникам - импрессионистам. Но смог создать свой неповторимый стиль. На первой в России экспозиции - более 60 работ Сутина. Это подлинники из коллекции не только Музея искусства авангарда.

Но и крупнейших французских музеев, среди которых Музеи Орсэ и Оранжери, Лувр, Музей Пикардии. Вячеслав Кантор большое внимание уделяет популяризации русской живописи за рубежом. В планах нового члена российской академии художеств - расширить коллекцию Музея искусства авангарда и открыть зрителям новые имена.

"У нас есть идея расширить немножко коллекцию, потому что мы начинали только еврейское, только русское, только выдающееся - была такая формула. А теперь я вижу, что было бы большим продвижением вперед, если бы формула бы расширилась на ближний круг этих художников. Ну, например, до уровня художников Парижской школы, английской школы, американской школы", - отметил Кантор.

Выступая на церемонии, директор Пушкинского музея Марина Лошак назвала Вячеслава Кантора крупнейшим коллекционером русского и мирового искусства. Музей связывают с филантропом долгое и плодотворное сотрудничество. Первая выставка работ из коллекции Вячеслава Кантора состоялась здесь еще в 2013 году.

В интервью журналистам Вячеслав Кантор и Марина Лошак пообещали российским зрителям новые интересные экспозиции и яркие имена на афишах.

Юлия Степина, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр", Москва.