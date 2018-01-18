В Москве госпитализирован Армен Джигарханян

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В Москве из-за вируса госпитализировали актера Армена Джигарханяна. По словам друга актера Артура Согомоняна, в больнице артист пробудет около недели.

Актер Армен Джигарханян госпитализирован в Москве. Причина в вирусе, передает РИА Новости.

В больнице он пробудет предположительно неделю. По словам друга актера Артура Согомоняна, на фоне вируса и учитывая "букет болезней" Джигарханяна, у него могут возникнуть осложнения.

"Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей, заодно там обследуется. Я думаю, максимум неделя. Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду", - отметил Согомонян.