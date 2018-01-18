Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

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Украинская Верховная Рада приняла во втором и окончательном чтении закон о реинтеграции Донбасса. За принятие документа проголосовали 280 народных депутатов. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что ключевым сигналом принятого закона является то, что страна продолжит прокладывать путь для мирной реинтеграции региона.

Верховная Рада приняла во втором и окончательном чтении закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Согласно итогам голосования, за принятие документа проголосовали 280 народных депутатов, против - 36, двое воздержались.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие закона, который был внесен в Раду по его инициативе. По его словам, принятый документ дал сигнал о том, что страна продолжит прокладывать путь для реинтеграции региона политико-дипломатическими средствами.

"Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины", - написал украинский президент на своей странице в Facebook.