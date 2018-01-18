Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса не имел разрешения на перевозки

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Владелец автобуса, в котором сгорели 52 пассажира, не имел лицензии на перевозки. Кроме того, у транспортного средства в феврале 2016 года истек срок действия обязательного техосмотра. Полиция уже начала досудебное расследование по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства.

Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по инвестициям и развитию страны.

В ведомстве отметили, что автобус прошел обязательный техосмотр 17 августа 2015 года, срок его действия истек 17 февраля 2016 года. Как сообщает "Интерфакс", полиция начала досудебное расследование по факту ЧП.

Утром 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области загорелся автобус "Икарус". По данным местных властей, в салоне находились два водителя и 55 пассажиров. Погибли 52 гражданина Узбекистана. Эвакуации помешала заблокированная боковая дверь автобуса. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправная проводка.

Пятерым, в том числе трем водителям из Казахстана, удалось спастись. Им была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

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