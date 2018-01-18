Суд ужесточил наказание для убийцы Магомеда Нурбагандова

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Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда приняла решение ужесточить наказание Тимуру Бекболатову. Убийцу Магомеда Нурбагандова приговорили к пожизненному заключению.

Убийцу Магомеда Нурбагандова приговорили к пожизненному лишению свободы. Решение об ужесточении наказания для Тимура Бекболатова приняла судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда, передает РИА Новости.

Приговор уже вступил в силу.

В октябре 2017 года Бекболатов был приговорен к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Однако прокурор во время прений просил дать ему пожизненный срок. Гособвинитель и потерпевшие обжаловали вердикт.

Магомеда Нурбагандова расстреляли боевики 10 июля 2016 года. Его поставили на колени и требовали на камеру сказать, чтобы коллеги бросили службу в правоохранительных органах. Но вместо этого молодой полицейский стазал: "Работайте, братья". Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Нурбагандову звание Героя России.

В ходе спецоперации силовикам удалось задержать Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова, остальные члены банды были ликвидированы. 16 августа 2017 года Джамалутдинова приговорили к 17 годам колонии строго режима.