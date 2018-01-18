Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище

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Владимир Путин в четверг приехал в Санкт-Петербург, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Глава государства возложил цветы к мемориалу на Пискарёвском кладбище. По разным оценкам, за почти 900 дней блокады от бомбёжек и голода погибли более миллиона человек.

18 января важная историческая дата – годовщина прорыва блокады Ленинграда. В этот день 75 лет назад советским войскам удалось разорвать кольцо, а ещё через год полностью освободить город от захватчиков. Президент России возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. После этого Владимир Путин пообщался с блокадниками, сообщает "ТВ Центр".

И в четверг президент посетит новый музейный комплекс, построенный в районе "Невского пятачка". Крупнейшую в мире трёхмерную панораму "Прорыв блокады" создали по личной инициативе Владимира Путина. Несколько лет над экспозицией работали художники, историки и поисковики. Решающие боевые действия на берегу Невы воссозданы в мельчайших подробностях. Даже фигуры солдат имеют портретное сходство с реальными участниками тех событий.