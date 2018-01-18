Профсоюзы начнут активно агитировать москвичей за участие в выборах

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Столичные профсоюзы будут агитировать работников предприятий принять участие в голосовании на выборах президента. Об этом на заседании президиума Московской Федерации профсоюзов сообщил заместитель председателя Федерации Алексей Савин.

Профсоюзы Москвы запускают кампанию за активное участие москвичей в президентских выборах. Об этом сообщает TVC.Ru.

"Москва - крупнейший субъект РФ, и голоса москвичей могут сыграть важнейшую роль при определении результатов выборов, но только в том случае, если москвичи примут в них максимально активное участие. В связи с этим ввиду решения пятого совета Московской Федерации профсоюзов предлагается среди членов профсоюзов, работников предприятий и организаций, а также потребителей производимой продукции, товаров и услуг, провести широкую агитационно-разъяснительную кампанию за активное участие в выборах президента РФ", - сказал заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Алексей Савин.

Он добавил, что при проведении агитации необходимо будет обеспечить взаимодействие всех членских организаций Московской Федерации профсоюзов. Также планируется сформировать штаб по выборам президента и специальные агитационные группы.

"Агитацию целесообразно проводить на собраниях трудовых коллективов, профсоюзных собраний", - добавил Савин.

В свою очередь, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что сотрудники предприятий не всегда могут получить информацию о выборах.

"Именно поэтому мы с вами, у кого есть возможность дойти до работающих людей, берем на себя огромную ответственность убедить людей, чтобы они пришли на избирательные участки в день выборов. Но надо, чтобы наша работа не оказалась "медвежьей услугой". Потому что существует жесткое законодательство, запрещающее агитировать за того или иного кандидата. А мы с вами сейчас говорим о проведении активной агитационной работы на предприятии. И ни в коем случае не за кандидата. Мы будем агитировать, чтобы люди приняли участие в голосовании, чтобы побудить в человеке желание уделить в выходной день время на выполнение своего гражданского долга", - сказал Антонцев.

Также выступил и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который отметил важность такой агитации. "Сейчас речь идет о том, что мы агитируем за активное участие в выборах. Законом предусмотрено, что любые общественные организации могут вести эту работу для повышения гражданского сознания общества. Это инициатива Федерации профсоюзов, которая поддержана Московской городской избирательной комиссией. При этом никакой агитации за конкретных кандидатов и партии никто вести не будет. Этим должны заниматься штабы кандидатов", - сказал он.