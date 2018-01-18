Неизвестный сообщил о минировании гостиницы в Москве, представившись членом ИГ

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Неизвестный сообщил о минировании одной из гостиниц в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, звонивший представился членом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Информация о минировании была передана полиции, приняты меры реагирования.

В гостиничный комплекс "Измайлово" позвонил неизвестный, представившийся членом ИГ, и предупредил о готовящемся теракте. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В гостиничный комплекс "Измайлово" позвонил неизвестный, который представился членом ИГ. Он сообщил, что в одной из гостиниц будет совершен террористический акт", - рассказал он.

Информация была передана правоохранительным органам. По данному факту приняты меры реагирования.