В Москве школьник попытался пронести ножи в школу

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Московская полиция проверяет информацию об ученике, который хотел пронести в школу на юго-западе столицы несколько ножей и бензин для зажигалки. Это произошло на фоне событий в Перми, где два подростка напали с ножами на учительницу и младшеклассников.

Московская полиция проводит проверку по факту обнаружения у ученика одной из школ на юго-западе города запрещенных предметов, сообщает агентство "Москва".

"Сегодня в полицию ЮЗАО столицы поступило сообщение от сотрудника ЧОПа о том, что им был остановлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в учебное учреждение. Полиция проводит проверку по факту инцидента", - рассказали в столичном МВД. По данным агентства "Интерфакс", у школьника были изъяты несколько ножей и бензин для зажигалки.

Это произошло на фоне пермских событий от 15 января, где двое подростков с ножами умышленно ранили младшеклассников и учительницу.

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