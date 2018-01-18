Россияне назвали самые престижные профессии

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Наиболее престижными для россиян профессиями являются врач, инженер и чиновник. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. В список десяти самых желаемых профессий вошли также предприниматель, преподаватель, военнослужащий и журналист.

Врач, инженер и чиновник возглавили топ рейтинга самых престижных профессий в России. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Согласно данным исследования социологов, передает "МИР24", на вопрос, "какую профессию, род занятий вы бы пожелали для своих детей или внуков", 68% ответили, что хотели бы видеть ребенка врачом, 66% - инженером, 61% - работником госорганов.

Кроме того, 60% респондентов хотели бы, чтобы ребенок был предпринимателем, 54% - преподавателем вуза, 53% - ученым. Также популярны профессии военнослужащего (50%), учителя (42%) и журналиста (36%).

Ранее россияне назвали самые бесперспективные профессии с точки зрения начала карьеры – это разнорабочий, дворник и таксист. Наиболее перспективными они назвали помощника специалиста в финансовой организации или юриста, а также рядового полиции.

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