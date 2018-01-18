Зарубежные курорты не популярны у россиян зимой

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Жители России предпочитают зимой ездить на отдых на отечественные курорты. Самыми популярными направлениями являются Сочи, Краснодар и Крым. При этом за границу в холодный период года летят лишь 17% путешественников.

Этой зимой самыми популярными направлениями у российских туристов являются Сочи, Краснодар и Крым. Об этом сообщает "Русская планета".

При этом по множеству российских направлений цены сильно упали, по некоторым – даже в три раза. Самые дешевые билеты этой зимой можно приобрести по направлению Москва-Казань. Их стоимость в среднем составляет всего 5,8 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений зимой у российских туристов популярны Чехия и Германия. Однако всего за границу в холодный период года летят лишь 17% путешественников.