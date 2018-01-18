Ульяновский губернатор призвал не отчислять курсантов после скандала с танцами

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуацию с курсантами Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева, которые сняли видео с танцами под песню Satisfaction. По его мнению, студенты должны понести наказание, однако отчисление "точно не добавит им патриотизма и воспитания".

Обновление: Прокуратура не нашла оснований для отчисления ульяновских курсантов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал скандал вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли видео с танцами под песню Satisfaction. Об этом пишет Газета.Ru.

"Считаю, что увольне­ние точно не добавит им патриотизма и во­спитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и пре­подавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курс­антам, что такое чес­ть мундира и уважение к традициям", - написал он в Facebook.

Морозов подчеркнул, что "они должны понести наказание". "Но наказание справед­ливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последс­твиях своих поступко­в. Парни должны поня­ть: форма всегда нак­ладывает дополнитель­ную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долг­ие годы носившего по­гоны", - заявил губернатор.

Морозов планирует 19 января провести встречу с курсантами и их родителями. "Надеюсь, они услыш­ат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт по­может стать взрослее", - прокомментировал он.

Накануне в защиту курсантов была опубликована петиция на портале Change.org. К настоящему моменту она набрала почти 27 тысяч подписей. Авторы петиции считают, что скандал раздут в СМИ и соцсетях, в то время как речь идет о "безобидной и позитивной пародии".

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