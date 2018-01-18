Ульяновский губернатор призвал не отчислять курсантов после скандала с танцами
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуацию с курсантами Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева, которые сняли видео с танцами под песню Satisfaction. По его мнению, студенты должны понести наказание, однако отчисление "точно не добавит им патриотизма и воспитания".
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал скандал вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли видео с танцами под песню Satisfaction. Об этом пишет Газета.Ru.
"Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям", - написал он в Facebook.
Морозов подчеркнул, что "они должны понести наказание". "Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны", - заявил губернатор.
Морозов планирует 19 января провести встречу с курсантами и их родителями. "Надеюсь, они услышат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее", - прокомментировал он.
Накануне в защиту курсантов была опубликована петиция на портале Change.org. К настоящему моменту она набрала почти 27 тысяч подписей. Авторы петиции считают, что скандал раздут в СМИ и соцсетях, в то время как речь идет о "безобидной и позитивной пародии".
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