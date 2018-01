Сборная России по футболу поднялась на две позиции в рейтинге FIFA

Сборная России поднялась на две строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Теперь наша команда занимает 62-е место. Об этом сообщается на сайте организации.

