Сборная России по футболу поднялась на две позиции в рейтинге FIFA

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Футбольная сборная России улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA. Теперь наша команда занимает 62-е место, поднявшись на две строчки. В новой версии списка соседями сборной России стали команды Кот-д'Ивуара и Кабо-Верде.

Сборная России поднялась на две строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Теперь наша команда занимает 62-е место. Об этом сообщается на сайте организации.

В новой версии списка соседями сборной России стали команды Кот-д'Ивуара и Кабо-Верде. Первая десятка рейтинга осталась без изменений: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.

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