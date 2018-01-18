Сборная России по футболу поднялась на две позиции в рейтинге FIFA
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Футбольная сборная России улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA. Теперь наша команда занимает 62-е место, поднявшись на две строчки. В новой версии списка соседями сборной России стали команды Кот-д'Ивуара и Кабо-Верде.
Сборная России поднялась на две строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Теперь наша команда занимает 62-е место. Об этом сообщается на сайте организации.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) 18 января 2018 г.
��������Germany stay top, with ��������Tunisia and ��������Kuwait among the biggest climbers ����
More info �������� https://t.co/JtxKiHjKQ8 pic.twitter.com/tlu6PulaoK
В новой версии списка соседями сборной России стали команды Кот-д'Ивуара и Кабо-Верде. Первая десятка рейтинга осталась без изменений: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.
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