Путин призвал чаще напоминать миру о подвиге блокадников

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Владимир Путин призвал делать всё для сохранения памяти о блокаде Ленинграда и использовать любую возможность для того, чтобы напомнить миру о подвиге прорыва. Об этом глава государства сказал во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге. Это нужно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

Миру нужно чаще напоминать о подвиге прорыва блокады Ленинграда. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в четверг, пишет "Интерфакс". По мнению главы государства, это нужно для того, чтобы ничего подобного не повторилось в России и мире.

"Глубоко убеждён в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы мы и сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил", - сказал Путин.

Ранее в четверг президент посетил выставочный павильон "Прорыв". Он посвящен битве на Невском пятачке.

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