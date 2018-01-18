Высокая явка на президентские выборы обеспечит успех школьному референдуму

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Школы смогут использовать высокую явку на выборы президента для проведения референдумов. Такое мнение высказали в Мосгордуме. Высокая явка также повысит легитимность "школьных референдумов".

Первый общешкольный референдум, посвященный ключевым вопросам жизни конкретной школы, в Москве решили провести в день президентских выборов. Как сообщает агентство "Москва", федеральный день голосования поможет обеспечить явку на "пилотный референдум", а значит, сделает школьное голосование легитимным.

"Первое голосование родителей и учеников, которым уже исполнилось 14 лет, пройдет 18 марта, в день президентских выборов. Понятно, что среди всех выборов, которые проходят на территории Москвы, самыми востребованными, привлекающими наибольшее количество участников, являются выборы президента. На них приходит более 50% граждан, а значит и в "школьном референдуме" примет участие максимальное количество родителей", - сказал депутат Мосгордумы Антон Молев.

По его словам, каждая школа самостоятельно может определить круг вопросов для участников школьного референдума, например, время каникул, начало учебного дня, школьная форма, выбор второго дополнительного иностранного языка и другие вопросы.

"Референдум даст возможность школам посоветоваться с родителями и учениками по спорным или изначально не очевидным для администрации вопросам и получить максимально полную обратную связь, так как дни выборов традиционно привлекают большее количество родителей, чем любое школьное мероприятие", - добавил депутат.