Собянин пообещал открыть в столице 13 новых детсадов в 2018 году
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2018 году в Москве будет открыто 13 новых детских садов, шесть школ и три блока начальных классов. Глава города отметил, что за последние семь лет в столице были открыты 300 образовательных учреждений.
В 2018 году в Москве будет открыто 13 новых детских садов. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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