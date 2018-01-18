Собянин пообещал открыть в столице 13 новых детсадов в 2018 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2018 году в Москве будет открыто 13 новых детских садов, шесть школ и три блока начальных классов. Глава города отметил, что за последние семь лет в столице были открыты 300 образовательных учреждений.