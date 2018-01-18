15:53, 18 января 2018

Собянин пообещал открыть в столице 13 новых детсадов в 2018 году

Теги:  Общество  собянин  детсад  строительство  москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2018 году в Москве будет открыто 13 новых детских садов, шесть школ и три блока начальных классов. Глава города отметил, что за последние семь лет в столице были открыты 300 образовательных учреждений.

В 2018 году в Москве будет открыто 13 новых детских садов. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

 

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