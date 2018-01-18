Сова и лиса устроили "дуэль" в Канаде
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В канадской провинции Онтарио сова и лиса устроили своеобразную "битву". В интернете появилась видеозапись с двумя хищниками, которые никак не хотели уступать в этой "дуэли".
Сова и лиса устроили своеобразную "дуэль" в городе Кобург в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает РИА Новости.
На видеозаписи видно, как сова пикирует на лису, после чего приземляется рядом на снег. Затем рыжий хитрец начинает метаться вокруг птицы. Через некоторое время лисица убегает.
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