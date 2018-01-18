Около 500 человек эвакуировали из школы на юго-западе Москвы

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В школе № 1100 на юго-западе столицы произошло задымление из-за короткого замыкания. В результате происшествия из здания были эвакуированы около 500 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Около 500 человек было эвакуировано из школы на юго-западе столицы из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В здании школы № 1100, расположенной на улице Академика Челомея, 6а, произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения", - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности из здания были эвакуированы все люди. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.