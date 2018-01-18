В Новокузнецке студенты решили убить сокурсницу, чтобы не отдавать долг

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Трое студентов одного из вузов Новокузнецка подозреваются в попытке убийства однокурсницы. По версии следствия, местный житель попросил девушку взять для него кредит на сумму 270 тысяч рублей, пообещав вовремя погасить долг. Чтобы не отдавать деньги, он предложил двум однокурсникам за вознаграждение убить ее.

Следственный комитет по Кемеровской области расследует уголовное дело в отношении двух 22-летних и одного 21-летнего жителей города Новокузнецка. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, 21-летний подозреваемый попросил знакомую оформить на себя кредит на сумму 270 тысяч рублей. Обязательство по кредиту он обещал погасить в короткие сроки, однако свое обещание не выполнил. Тогда девушка стала регулярно напоминать ему о денежном долге. Чтобы не выплачивать деньги, молодой человек предложил двум сокурсникам убить ее, пообещав им за это денежное вознаграждение.

Один из них под надуманным предлогом выманил потерпевшую из дома, а в это время как двое исполнителей, используя дубликат ключа, проникли в ее квартиру и стали ждать жертву. Когда девушка зашла домой, злоумышленники ударили потерпевшую битой по голове, затем, накинув ремень на шею, стали душить. Девушка потеряла сознание и молодые люди посчитали, что однокурсница умерла. После этого покинули место преступления и сожгли одежду, а также орудия преступления.

Потерпевшая была обнаружена своими однокурсниками, которые пришли к ней домой, беспокоясь за девушку, которая не пришла на учебу. Увидев ее в крови и в полубессознательном состоянии, они вызвали скорую помощь. Девушка была госпитализирована. У потерпевшей зафиксированы ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы. В настоящее время она проходит интенсивный курс лечения и терапии.

В настоящее время в отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным "Интерфакса", фигуранты уголовного дела учатся в Кузбасском институте ФСИН.

Подробности этой истории также приводит местное издание NK.TV. По версии телеканала, в свободное от учебы время молодые люди подрабатывали, инсценируя ДТП и требуя за это деньги. В какой-то момент потерпевшая пригрозила, что расскажет силовикам об этом нелегальном заработке, если ей не вернут деньги. Именно тогда юноша подговорил однокурсников убить ее.

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