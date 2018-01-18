На Алтае подросток зверски убил женщину-почтальона

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Подросток напал с деревянной палкой и ножом на женщину-почтальона в Алтайском крае. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Сразу после убийства юноша забрал у нее сумку, в которой было 35 тысяч рублей, однако затем его задержали полицейские.

В Смоленском районе Алтайского края 15-летний подросток убил женщину-почтальона, которая разносила местным жителям пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Инцидент произошел в среду.

"Женщина разносила пенсию местным жителям. Во дворе одного из частных домов на нее набросился подозреваемый, нанеся несколько ударов деревянной палкой в область головы и причинив множественные ножевые ранения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте. Сразу после убийства подросток забрал у нее сумку, в которой было 35 тысяч рублей, и забросал тело снегом. В тот же день подозреваемого задержали сотрудники полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, сопряженное с разбоем".