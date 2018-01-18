Военнослужащего задавило танком под Челябинском

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В Челябинской области погиб военнослужащий-срочник. Он попал под танк. Инцидент произошел 17 января на Чебаркульском военном полигоне. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что погибший грубо нарушил требования безопасности.

В Челябинской области военнослужащий-срочник погиб под гусеницами танка. Инцидент произошел 17 января на Чебаркульском полигоне, пишет газета "АиФ-Челябинск".

Как рассказали изданию в пресс-службе Центрального военного округа, погибший - механик-водитель танка - грубо нарушил требования безопасности по вождению боевых машин.

Подробности инцидента сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета России. Двое военнослужащих войсковой части 87441 получили приказ транспортировать заглохший танк. Когда один из них подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около одного метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате чего танк пришел в движение и придавил мужчину. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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