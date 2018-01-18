Центробанк признал эфемерность счастья

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Центробанк решил отказаться от "индекса счастья" в пользу "индекса благополучия", сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев. Регулятор намерен в конце весны совместно с фондом "Общественное мнение" опросить россиян об их благополучии.

Центробанк весной-летом начнет детальное изучение благополучия населения. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума, пишет "Интерфакс".

По его словам, первая волна вопросов, "если все будет хорошо", пройдет в мае.

"Мы отказались от "индекса счастья", потому что "счастье" - вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная", - отметил Дмитриев.

Он добавил, что Центробанку понятны блага низкой инфляции для экономики. Высокий показатель "работает в негатив" для конкретного потребителя, в стабильная инфляция "не заставляет чувствовать себя лучше".