Собчак запланировала участие в думских выборах 2021 года

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Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, отметила, что планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Она отметила, что у нее "огромные планы в политике", в том числе - создание партии.

Телеведущая Ксения Собчак использует выдвижение на президентских выборах для того, чтобы заявить о своей позиции и потом принять участие в думских. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, а потом победить в думских. Это моя стратегия", - заявила Собчак. Она отметила, что у нее "огромные планы в политике".

"Моя цель - не президентские выборы. Моя цель - думские выборы. Цель - создание партии, и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан", - пояснила она.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Ей необходимо собрать 100 тысяч подписей.

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