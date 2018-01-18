Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке

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Сергей Шойгу обсудил с начальником Генштаба ВС Турции и директором Национальной разведывательной организации страны ситуацию на Ближнем Востоке. По информации Минобороны России, встреча состоялась в Москве и прошла в конструктивном ключе.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудил с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ отмечали, что начальник Генштаба ВС Турции и директор Национальной разведывательной организации страны отправились в российскую столицу на переговоры с главой Генштаба России Валерием Герасимовым. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, а также ход переговоров в Женеве и Астане.