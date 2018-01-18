Собянин удвоил количество путевок на санаторное лечение для льготников
Москва в этом году закупит для льготников вдвое больше путевок в санатории, чем в 2017 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Власти Москвы в 2018 году закупят для льготников вдвое больше путевок в санатории по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Центра медицинской реабилитации Университетской клинической больницы №2 Первого медицинского института им. И.Сеченова, передает TVC.RU.
"Несмотря на то, что в Москве создано около 700 специализированных реабилитационных коек, тем не менее этого недостаточно. Поэтому мы сегодня работаем над тем, чтобы создать эффективную трехуровневую систему реабилитации больных: от сложной операции до амбулаторного звена, до того момента, когда человек полностью будет чувствовать себя в физически хорошем состоянии. В этом году мы удвоили количество санаторно-курортных путевок, которые также являются одним из важных элементов реабилитации", - сказал Собянин.
Кроме того, по словам мэра, власти Москвы намерены развивать систему паллиативной и патронажной помощи на дому. Решение об увеличении количества бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан было принято Мэром Москвы С.Собяниным по просьбе ветеранской общественности.
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