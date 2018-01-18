В Москве на Крещение продлят работу наземного транспорта
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Сергей Собянин заявил, что в крещенскую ночь будет продлена работа наземного транспорта в столице. По словам мэра Москвы, 35 маршрутов будут работать до 3:00, чтобы все жители смогли добраться домой от храмов и купален.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Крещение будет продлена работа наземного городского транспорта. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
"В крещенскую ночь 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00, чтобы вы могли добраться домой от храмов и купален", - сказал Собянин.
Подробную информацию о работе транспорта на Крещение можно посмотреть на сайте "Мосгортранса".
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