В Москве на Крещение продлят работу наземного транспорта

Теги: собянин Транспорт мэр москва

Сергей Собянин заявил, что в крещенскую ночь будет продлена работа наземного транспорта в столице. По словам мэра Москвы, 35 маршрутов будут работать до 3:00, чтобы все жители смогли добраться домой от храмов и купален.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Крещение будет продлена работа наземного городского транспорта. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

"В крещенскую ночь 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00, чтобы вы могли добраться домой от храмов и купален", - сказал Собянин.

Подробную информацию о работе транспорта на Крещение можно посмотреть на сайте "Мосгортранса".