В Симферополе гимназист выстрелил в пятиклассника из пневматики

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Ученик гимназии в Симферополе ранил пятиклассника из пневматического пистолета. Угрозы жизни ребенка нет, его отправили домой после осмотра медиков. Министр образования Крыма Наталья Гончарова выехала на место происшествия. Правоохранительные органы проводят расследование.

Ученик седьмого класса ранил в ногу пятиклассника из пневматического пистолета. Инцидент произошел в гимназии №1 имени К.Д. Ушинского в Симферополе, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи региона.

"Рана неглубокая, пулька застряла под кожей, ее извлекли быстро, оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - сообщил подробности ЧП источник ТАСС.

На место происшествия выехала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Она назначила служебную проверку инцидента. Расследование также проводят правоохранительные органы.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной. В результате трагедии пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.

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