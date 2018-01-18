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В Саратовской области загорелся нефтепровод Куйбышевск — Тихорецк. Огонь перекинулся на несколько жилых домов в селе Красноармейск. Власти не исключают эвакуацию жителей.

В селе Красноармейск Саратовской области загорелся нефтепровод Куйбышевск — Тихорецк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Огонь уже перекинулся на несколько жилых домов.

Данных о пострадавших не поступало.

При этом власти региона не исключают возможность эвакуации жителей из-за пожара. На место ЧП выехал глава региона Валерий Радаев, пишет "Интерфакс".

Сейчас на месте работают 15 пожарных машин. Прокачка нефти по нефтепроводу остановлена. В компании "Транснефть", которой принадлежит труба, сообщили, что в результате аварии произошел разлив 900 кубометров нефти на 1,5 километра.