В Монако задержали экс-главу Инвестторгбанка из-за хищения 500 млн рублей

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Экс-председатель правления Инвестиционного торгового банка Владимир Гудков задержан в Монако по делу о хищении 500 миллионов рублей. Ранее он был объявлен в международный розыск. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции российского банкира в нашу страну.

Бывший председатель правления и акционер одного из московских банков задержан в Монако по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По информации следствия, под видом мнимых сделок с брокерской фирмой, российский банкир со своими сообщниками вывели около 500 миллионов рублей на подставные фирмы. Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с фиктивными юридическими лицами.

Экс-руководитель банка был объявлен в международный розыск, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По данным издания "Коммерсант", задержанным российским банкиром является бывший председатель правления Инвестиционного торгового банка Владимир Гудков. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.